NTB Innenriks

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Barn har med sin væremåte og begrensede forståelse av smitteverntiltak stort potensial forsmittespredning, ifølge kommunen. Treninger kan foregå som normalt.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere bes det om at det foretas en risikovurdering. I tråd med Folkehelsesinstituttets råd anbefales det at alle arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses.

(©NTB)