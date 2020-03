Oslo kommune hever beredskapen

NTB Innenriks

Blant annet vil arrangementer med mer enn 500 deltakere, både utendørs og innendørs, bli forbudt.

For arrangementer med mer enn 100 deltakere må arrangøren søke bydelene om tillatelse.

– Alvorlig

– Situasjonen er svært alvorlig for hovedstaden vår, for Norge og det internasjonale samfunnet. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitte av koronavirus i Oslo. Vi må prioritere folkehelse og derfor tåle at andre hensyn prioriteres lavere. Derfor innfører vi nå forbud mot større arrangementer i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han viser til at byrådet dermed følger rådene til nasjonale helsemyndigheter. I tillegg stenges Oslo rådhus for turister og arrangementer.

– Oslo kommune gjør vår del av dugnaden som må til for å redusere spredning mest mulig, sier han.

Tiltakene i hovedstaden er i stor grad de samme som tirsdag ble innført i Bergen.

Én meters avstand

Der nye smitterestriksjonene omfatter innebærer blant annet at alle offentlige steder og arrangementer må legge til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller i ytterste fall fengsel i fire år, dersom bruddet fører til tap av menneskeliv.

I tillegg pålegges alle som er i karantene, å forholde seg til gjeldende karanteneregler. Alle må legge til rette for å kunne være i karantene i egen bolig.

Bergen har også innført begrensninger på besøk til personer i sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper.

Alle som behandler og serverer mat på steder med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør.

Skoler og barnehager åpne

Foreløpig blir barnehager og skoler holdt åpne.

– Vi følger rådene fra helsemyndighetene som hittil ikke anbefaler stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Det er helsemyndigheter som kan beslutte å sette personer eller grupper i karantene og så langt har dette kun vært aktuelt for enkeltpersoner eller mindre grupper på skoler i Oslo. Dette har blitt avtalt mellom bydelsoverlege og rektor ved den berørte skolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.