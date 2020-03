Oslo Børs åpnet med oppgang – falt i minus

NTB Innenriks

Også oljeprisen faller og ved 9.30-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 36,94 dollar. Det er ned 2,5 prosent.

Det skjer etter at Saudi-Arabias statlige oljegigant Aramco øker produksjonskapasiteten til 13 millioner fat om dagen.

Det er uklart når dette vil skje. Beslutningen kommer som følge av et pålegg fra landets oljedepartement, opplyser Aramco.

Forventet oppgang

Analytikerne hadde på forhånd ventet oppgang på Oslo Børs, men forventningene var tilknyttet en stigende oljepris.

Oslo Børs var tirsdag en av få børser i Europa med oppgang. Indeksen økte over 2 prosent på morgenen, men falt tilbake og avsluttet med en vekst på en halv prosent ved stengetid.

– Det skyldes nok ene og alene oppgangen i oljeprisen, påpeker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i sin morgenrapport.

Tror på rød dag i Europa

Amerikanske børser hentet seg kraftig inn tirsdag som følge av at oljeprisen gikk opp igjen etter mandagens fall, og at president Donald Trump lovte en pakke for å stimulere økonomien.

Men utviklingen gjennom natten har vært negativ, og børsene både i Tokyo og Shanghai falt onsdag. Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea spår dermed en rød børsdag i Europa.

Norwegian ned

Flyselskapet Norwegian har blitt sterkt preget av usikkerheten knyttet til koronaviruset.

Aksjen falt fra start tirsdag. Ved 9.30-tiden var aksjen ned 3,1 prosent.

Det skjer etter at selskapet tirsdag varslet at 3.000 flygninger blir kansellert de neste månedene. Det utgjør omtrent 15 prosent av selskapets kapasitet i perioden. Kanselleringene vil også føre til at ansatte blir permittert.

Mandag ble en svart dag for børsene rundt om i verden. På Oslo Børs falt hovedindeksen 12 prosent etter få minutters handel. Dagen omtales som et børskrakk av flere analytikere.