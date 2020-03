Nybø overtar lederrolle for Venstre i regjering

NTB Innenriks

Årsaken er at hun har lengst fartstid av Venstres statsråder.

– Min oppgave er å lede Venstres arbeid i regjeringen framover, sier Nybø.

Hun skal blant annet delta i budsjettforhandlingene som starter på mandag.

Nybø sier hun fikk vite om Grandes avgang fra henne selv på søndag.

– Det kom som en overraskelse på meg at vi må si farvel til en leder vi har hatt i ti år, sier Nybø.

– Var det rett av Trine Skei Grande å gå av?

– Trine har tatt den beslutningen, og jeg har stor forståelse og respekt for at hun har gjort det. Hun har stått på for dette partiet og gjort en formidabel jobb i ti år. Nå er det noen andre som må lede dette laget.

– Jeg vil mane alle som ser på seg selv som en fremtidig leder av Venstre, til å samle laget og vise lederskap, slik at vi kan gå samlet videre, sier Nybø til NTB.

Om lederspørsmålet sier Nybø at hun sagt til valgkomiteen at hun har stilt seg til disposisjon.

– Jeg har nå fokus på jobben jeg skal gjøre i regjeringen, ikke minst med budsjettforhandlingene som starter mandag.

