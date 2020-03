Forsikringsselskap fraråder folk å bestille reiser til utlandet

NTB Innenriks

– Dette er ikke tiden for å bestille reiser til utlandet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

Bakgrunnen for advarselen er at stadig flere land tar raske beslutninger som får stor betydning for reisende.

– I verste fall kan man bli sittende fast ute i verden dersom landet man oppholder seg i stenger ned flyplasser eller andre transportmuligheter, sier Irgens.

Han viser samtidig til at det er stor gjennomstrømming av folk, er det også stor smittefare.

Dekker behandling

Irgens presiserer at de ikke endrer reiseforsikringen, og at rådet ikke betyr at de refunderer alle utenlandsreiser som allerede er bestilt.

– Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til områder som UD har utstedt reiseråd for. Turer som allerede er bestilt, og som går til områder der det ikke er utstedt reiseråd, kan man fortsatt gjennomføre, sier han.

Forsikringsselskapet dekker fortsatt behandling om du blir smittet på reise utenfor land med stor smittespredning.

– Vi dekker behandling og hjelper deg hjem dersom du må evakueres. Blir du plassert i karantene på reise får du dekket forlenget opphold og utsatt hjemreise. Må du avlyse en reise fordi du sitter i karantene i Norge, enten du er syk eller frisk, dekkes også dette av forsikringen, sier han.

Dette gjelder ikke dersom man reiser til områdene som UD fraråder mot å reise til som følge av koronaviruset. Det gjelder Tirol i Østerrike, Italia, Sør-Korea og Kina, ifølge reiserådene utstedt tirsdag.

UD advarer mot innreisetiltak i andre land

UD advarte samtidig onsdag morgen mot at land raskt innføre innreiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, grenser kan bli stengt, flyavganger bli kansellert eller andre tiltak kan iverksettes.

De oppfordrer derfor norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til.

– Flytrafikken utsatt

– Reiseforsikringen gjelder ikke for dem som reiser til områder norske myndigheter fraråder reise til. Selv med reiseforsikring er du altså uten forsikringsdekning dersom noe skulle skje med deg. Du må selv dekke alt hvis du blir syk, trenger legehjelp, ved tyveri eller egenandelsdekning for leiebil, sier Irgens.

Tryg viser til at flytrafikken til og fra de mest smitteutsatte områdene allerede er i ferd med å stoppe helt opp.

– Endringer skjer så fort at man risikerer å bli strandet dersom man reiser til utlandet nå. Vær hjemme til situasjonen blir mer stabil, sier Irgens.

