Fly fra Italia grundig sjekket på Torp

Ryanair-flyet landet ved 19.30-tiden onsdag, og før passasjerene fikk slippe ut, gikk helsepersonell iført fullt smittevernutstyr inn i flyet, melder VG.

Da passasjerene kom ut, hadde flere munnbind, og alle måtte hente sin egen bagasje før de ble sjekket for symptomer i et eget rom i ankomsthallen.

Søndag landet et annet fly fra Italia på Torp uten at det var iverksatt tiltak, noe mange har kritisert i ettertid. Onsdag erkjente kommunelegen i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, at han hadde gjort en feil ved ikke å varsle flyplassen.

På en pressekonferanse ved 18-tiden onsdag gjorde helsedirektør Bjørn Guldvog det klart at myndighetene heretter ikke ønsker innreise fra land med stor spredning av koronasmitte – deriblant Italia. Unntaket er folk som skal hjem til Norge.

