Virusfrykt i lønnsforhandlingene: – Dette er ikke noe du driver med på Skype

NTB Innenriks

Tirsdag ettermiddag møttes de to motpartene for å sparke i gang vårens lønnsoppgjør med høytidelig kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det skjer i en situasjon der koronasmitten når stadig flere i Norge.

Enn så lenge er alle friske, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Men havner sentrale forhandlere i karantene, kan partene bli tvunget til å utsette.

– Dette er ikke noe du drikker med på Skype, det er iallfall helt sikkert, sier Eggum til NTB.

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen er enig. Ifølge ham vil det rett og slett bli umulig å fullføre hvis de sentrale forhandlerne mangler.

– Vi kommer til å gjennomføre lønnsforhandlinger så lenge delegasjonene er såpass intakte at det er forsvarlig, sier han.

Fellesforbundets krav foran forhandlingene har vært økt reallønn for alle, og Eggum har signalisert at han vil kreve en ramme på over 3 prosent.

Lier-Hansen har for sin del sagt at rammen må ligge «langt ned på 2-tallet» for å være akseptabel.

Forhandlingene vil i første omgang pågå til 17. mars.

