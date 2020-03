Æresrunde og storskjerm for Jahn Teigen

NTB Innenriks

Det er ventet at Tønsberg domkirke, som har plass til rundt 550, blir full. Det planlegges derfor å sette opp en storskjerm på utsiden, der man kan følge bisettelsen om man ikke får plass inne, skriver Tønsbergs Blad.

Avisa sender bisettelsen direkte fra klokka 11. Når den starter klokka 12.30, er det NRKs sending som vises også der. Publikum som møter til de åpne plassene, slipper inn fra 12-tiden.

Seremonien inne i kirken ledes av tidligere biskop Per Arne Dahl. Etter ønske fra familien er bisettelsen åpen for alle. Flere av plassene er imidlertid reservert for spesielt inviterte.

– Det dreier seg om familie, venner, kollegaer og andre som sto Jahn nært, sier manager Trond Lie, som er familiens talsmann.

Kulturminister Abid Raja (V) representerer regjeringen under bisettelsen, får NTB bekreftet i Kulturdepartementet.

Jahn Teigen døde på Ystad sykehus i Sverige mandag kveld i forrige uke, 70 år gammel.

