Norges Bank vurderer tiltak etter børskollapsen

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har varslet en pressekonferanse tirsdag der de vil redegjøre for situasjonen og vurdere hvilke økonomiske tiltak som kan settes inn.

– Vi har opplevd slike fall før og har erfaring med hvordan vi bør håndtere dem. I første omgang må vi se om oljeprisen blir liggende på et lavere nivå, eller om den tar seg opp igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H)

Sentralbanksjef Øystein Olsen følger også med på utviklingen

– Norges Bank overvåker situasjonen fortløpende, og tar nødvendige grep for å sikre at våre systemer er operative og at viktige aktiviteter forløper som normalt. Vi har beredskap og etablerte rutiner for å iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig. Likviditetssituasjonen i bankene blir vurdert fortløpende, sier Olsen til NTB.

– Våre vurderinger av utsiktene for norsk økonomi vil bli offentliggjort i forbindelse med neste rentebeslutning 19. mars, fortsetter han.

Både Virke, NHO og Norsk Industri har bedt regjeringen om å sette inn tiltakspakker for å hjelpe norske bedrifter gjennom krisen.

