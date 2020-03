NTB Innenriks

Kun de som har gratisinngang eller som allerede har forhåndskjøpt billetter på nettet, får nå besøke museet.

Tiltaket kommer etter at museet måtte stenge to dager i forrige uke da ansatte nektet å gå på jobb av frykt for å bli smittet.

Over 9,6 millioner mennesker besøkte Louvre i fjor.

Franske myndigheter forbød søndag alle arrangementer som omfatter mer enn 1.000 mennesker i et forsøk på å begrense smitten.

(©NTB)