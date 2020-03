Legeforeningen avlyser arrangementer for å hindre virusspredning

NTB Innenriks

– Framover er det viktig å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved å begrense smitte, sørger vi også for at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig vis, sier generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen.

Større arrangementer med flere enn 50 deltakere blir avlyst eller utsatt dersom det ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere smitterisiko, opplyser foreningen.

Legeforeningen vurderer forløpende om de skal avlyse det kommende landsstyremøte i slutten av mai.

