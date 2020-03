Skiløper har gravd seg ned på fjell i Vestland – forsøkes hentes ned på nytt

NTB Innenriks

Mannskapene var lørdag kveld på vei til Reinsnosi i Ullensvang kommune etter at en mann varslet at han ikke kommer seg ned fra fjellet.

Politiet skriver på Twitter at det er meldt om svært krevende forhold i fjellet. Reinsnosi ligger litt over 1.600 meter over havet.

– Han var på skitur og ble overrasket av dårlig vær, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Mannen meldte fra til politiet rundt klokken 12 lørdag. Røde Kors dro for å hente ham, men måtte snu som følge av det dårlige været.

Lørdag kveld forsøkte redningsmannskapene seg på nytt etter at vinden har roet seg.

– Vi snakket med skiløperen for ikke lenge siden. Han opplyste at han har det bra, men at det er veldig kaldt, sier operasjonsleder Terje Magnussen til NTB like før midnatt.

Ifølge Hellesund er skiløperen en erfaren fjellmann, som har gravd seg ned i påvente av hjelp.

– Det er umulig å fly opp med helikopter. Det er knapt så en kommer seg fram med scooter. Vi har en posisjon, men kluet er å komme seg fram med det været som er, sier Hellesund til Bergens Tidende.

