Myndighetene jobber med løsning for virusfaste nordmenn i Nord-Italia

NTB Innenriks

Dette er fortsatt uavklart, opplyser kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune til NTB.

Begge flyselskapene har innstilt alle sine avganger til regionene i Italia som er hardt rammet av virusutbruddet, men fremdeles er det nordmenn i området som ønsker å komme seg hjem.

– Det er foreløpig ikke funnet noen løsning på dette, men det er et pågående arbeid, forklarer Meyer-Myklestad.

Ni fly søndag

For å iverksette et tiltak allerede søndag har kommuneoverlegen sammen med Avinor analysert hvilke destinasjoner reisende som har vært i Nord-Italia, nå oppsøker for å komme seg hjem.

Søndag identifiserte Avinor ni flygninger fra andre steder som det er sannsynlig at nordmenn som har vært i regionen, reiser hjem med.

– Avinor har stilt med personell som har delt ut informasjonsmateriell til alle på flyet. De har også bedt om at reisende fra Nord-Italia henvender seg til en person med gul vest for registrering, sier kommuneoverlegen.

Gule vester

– De som sier de har symptomer, blir intervjuet og vurdert individuelt, sier han videre.

Han presiserer at det ikke er noe ekstra smittevernberedskap utover Avinors vanlige prosedyrer i forbindelse med tiltaket.

Seks av de ni flygningene som Avinor har identifisert, hadde ankommet ved 20.30-tiden søndag. Det siste flyet lander klokka 23.25.

(©NTB)