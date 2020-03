Finland trekker seg fra Cold Response

NTB Innenriks

400 finske soldater i to av landets væpnede brigader skulle etter planen ha deltatt i øvelsen fra 9. mars til 19. mars, ifølge det finske forsvarets nettsider.

Etter at det onsdag ble påvist koronasmitte hos en soldat i kavalerieskadronen i Skjold leir, har rundt 1.300 personer blitt holdt i karantene i leiren.

Disse skulle også etter planen inngå blant de over 15.000 deltakerne i den omfattende Nato-øvelsen, som har deltakere fra USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige og Norge.

Til tross for at et betydelig antall soldater er i karantene, er ikke øvelsen avlyst. Fredag sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at det er bedre at soldatene oppholder seg ute i skog og mark, enn at øvelsen avlyses.

Selve feltøvelsen, der soldatene rykker ut, starter 12. mars, mens hele øvelsen startet 2. mars og varer fram til 18. mars.