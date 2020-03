FHI: Alvorlig med smittetilfeller på sykehus

NTB Innenriks

Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

Folkehelseinstituttet har det siste døgnet fått innrapportert ytterligere 22 personer som har testet positivt på koronavirus. Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til, er ingen alvorlig syke.

Både Sunnaas og sykehuset i Stavanger meldte om smittetilfeller søndag.

– Vi ser det som svært alvorlig at flere smittetilfeller nå er registrert på sykehus, sier områdedirektør for smittevern, Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet, til NTB.

– Det er på sykehusene og sykehjemmene vi har de personene som er mest disponert for å få et alvorlig forløp. Derfor er det veldig viktig å beskytte dem mot smitte, fortsetter han.

Utvidet testkriteriene

Personene som har fått påvist koronavirus ved sykehuset i Stavanger og på Sunnaas, har vært på tur i henholdsvis Østerrike og Tyskland. Ingen av landene betegnes som områder med vedvarende smitte og har til nå ikke vært omfattet av rådene som gjelder helsepersonell.

Søndag utvidet FHI testkriteriene for helsepersonell som opplever symptomer og som har vært i utlandet, til å gjelde uavhengig av hvilket land de har besøkt.

– Har rådene når det gjelder helsepersonell, vært gode nok?

– Nå er det sånn at helsepersonell som kommer fra risikoområder, skal holde seg hjemme i 14 dager uansett. Ellers så kan vi ikke gjøre så mye annet enn å be folk være veldig nøye med at når de får luftveissymptomer, må de holde seg vekk fra arbeidsplassen, sier Bukholm.

Høie: Flere blir smittet

At ansatte ved tre sykehus er smittet, viser noe av det som er krevende med så smittsomme sykdommer, sier helseminister Bent Høie (H).

– Folk som jobber i helsetjenesten, vil også kunne bli smittet og måtte bli hjemme. Sykehusene våre er virksomheter med over hundre tusen ansatte, som lever helt vanlige liv, skriver Høie i en kommentar til NTB.

Han har inntrykk av at pasientene får god hjelp selv i den situasjonen enkelte sykehus er i.

– Vi må vente at flere ansatte i helsetjenesten blir smittet og må være hjemme. Det er en slik utvikling det planlegges for, og det er en av grunnene til at regjeringen fredag iverksatte regler som gjør at vi kan mobilisere flere til å jobbe i helsetjenesten hvis det blir nødvendig, sier Høie.

Flere smittede fra Østerrike

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Til sammen er minst 91 smittet i forbindelse med reise til Italia og 18 i forbindelse med reise til Østerrike, hvorav minst ti har vært på skisteder.

– Vi har de siste dagene sett at det er stadig flere smittede som nylig har kommet hjem fra skisteder i Østerrike. Vi anbefaler derfor at alle som får luftveissymptomer etter å ha kommet hjem fra disse områdene, ringer fastlege eller legevakt slik at testing kan vurderes, sier Bukholm.

Ifølge områdedirektøren er vi fremdeles i en fase hvor helsemyndighetene oppsporer og prøver å forhindre og dempe effekten av at folk kommer hjem fra utlandet med smitte.