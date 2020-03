Skiløper har gravd seg ned på fjell i Vestland – forsøkes hentes ned på nytt

NTB Innenriks

Mannskapene er på vei til Reinsnosi i Ullensvang kommune etter at en mann varslet at han ikke kommer seg ned fra fjellet.

Politiet skriver på Twitter at det er meldt om svært krevende forhold i fjellet. Reinsnosi ligger litt over 1.600 meter over havet.

– Han var på skitur og ble overrasket av dårlig vær, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Røde Kors måtte snu forrige gang de forsøkte å hente ned mannen på grunn av det dårlige været. Ifølge Hellesund er skiløperen en erfaren fjellmann, som har gravd seg ned i påvente av hjelp.

– Det er umulig å fly opp med helikopter. Det er knapt så en kommer seg fram med scooter. Vi har en posisjon, men kluet er å komme seg fram med det været som er, sier Hellesund til avisen.

