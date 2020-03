NTB Innenriks

I tillegg har politiet innbrakt fire personer for å sikre bevis og for at de skal avgi forklaring.

Den antatte gjerningsmannen er i 20-årene.

Personen som skal være knivstukket, er kjørt til legevakten. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadd.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 13.50 lørdag ettermiddag. Det er ikke kjent om den skjedde innendørs eller utendørs.

