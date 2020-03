Trafikkskolene vil ha automatgir som standard – ser til Frankrike

NTB Innenriks

I Frankrike er ordningen at dem som har førerkort for automatgir, kan få førerrett på biler med manuelt gir uten å måtte ta ny førerprøve.

– Der tar man seks til sju timer på en trafikkskole. Da får man automatisk førerrett på manuelt gir, forteller administrerende direktør Torgeir Abusdal ved ATL til NRK.

Av alle biler som ble solgt i Norge i 2018 var over 90 prosent utstyrt med automatgir. Andelen er ventet å øke i årene fremover.

– De fleste som tar førerkort i dag trenger ikke manuell løsning, mener Abusdal.

– Samferdselsdepartementet har uttalt at det er et førerkortdirektiv i EU som hindrer Norge i å endre reglene, sa Abusdal til Adresseavisen i forrige uke.

Transport- og kommunikasjonskomiteens leder Helge Orten (H) ga i januar støtte til ATLs ønske om å gjøre manuelt gir til standard i kjøreopplæringen.

– Regjeringen har et mål om at alle skal kjøre nullutslippsbiler og disse bilene har automatgir. Det er bra for trafikksikkerheten, og det vil mest sannsynlig bli billigere å ta lappen, sa han til NTB.

