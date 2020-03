NTB Innenriks

Flyselskapet Norwegian faller med hele 16 prosent, mens Norwegian Finans Holding går ned vel 14 prosent.

Norwegian Finans Holding eier Bank Norwegian, og selskapet meldte fredag formiddag at Finanstilsynet vurderer å hindre banken i å betale utbytte, skriver E24.

Oljeprisen er for øyeblikket svært sårbar for svingninger, fordi Opec møtes i Wien fredag for å diskutere fortsatt produksjonskutt. Dermed faller også Equinor med 2,7 prosent. Også DNB, Mowi og Hydro faller, sistnevnte med 3,3 prosent.