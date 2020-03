Korona-prøver byttet om i Stavanger

NTB Innenriks

Alle de tre er hjemmehørende i Stavanger kommune, skriver Stavanger Aftenblad.

Feilen gjorde at en person med negativt prøvesvar først fikk beskjed om at prøven var positiv, og to personer med positivt prøvesvar fikk beskjed om at prøvene var negative.

– Vi er lei oss for at dette har skjedd, og beklager til personene dette gjelder, sier Hans Tore Frydnes, klinikksjef i Helse Stavanger.

De to personene som faktisk testet positivt, har kommet fra ferie i Nord-Italia og var derfor i karantene. Derfor har ikke andre blitt utsatt for smitte.

