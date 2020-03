Helsedirektoratet vurderer å innføre karantene for alle turister fra Nord-Italia

NTB Innenriks

Det sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet under en pressekonferanse fredag.

– Det er hjemmekarantene som kan være aktuelt for alle dem som har vært i områder utsatt for smitte, sier Lie til NTB. Avgjørelsen vil bli tatt i løpet av dagen.

Foreløpig er gjeldende anbefaling fra Folkehelseinstituttet at ansatte i helsetjenester som har vært i områder med vedvarende spredning de siste 14 dagene, ilegges arbeidsrestriksjoner.

Nær 100 smittet

Mellom 90 og 100 personer er nå bekreftet smittet. Det er de siste dagene bekreftet smittetilfeller ved en rekke skoler rundt om i landet. Dette gjelder til sammen åtte skoler og en barnehage.

Direktoratet vil foreløpig ikke gi generelle råd om hvordan skoler og barnehager skal forholde seg til smittetilfeller.

– Tiltakene skal være avveid til situasjonen. Vi gir ikke generelle råd, men dette vurderer vi kontinuerlig, sier han.

– Har dere inntrykk av at kommunene har kontroll?

– Det er strevsomt, og de stiller spørsmål, men kompetansen er økende. Så finnes det kanskje noen som kunne stått for mer, men det er enn så lenge stor mestringsevne i kommunene, sier Lie til NTB.

Mørketall

Det kan være 10 til 100 ganger flere smittede med koronavirus enn det som er kjent, sa smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune til NTB torsdag.

Dette er Folkehelseinstituttets vurderinger, sier Lie.

– Vi vet at sykdommen smitter mange som ikke har blitt testet. Sånn vil det nesten være til enhver tid. Det er viktig å ha et bilde av dette for å finne ut hvem som kan være smittet. De som ikke har sykdomstegn, kan vi sannsynligvis ikke teste og finne pålitelig svar hos, sier han.

Fagdirektøren oppfordrer folk til å følge helsemyndighetenes råd om hjemmekarantene og presiserer at det også betyr at man ikke bør gå i butikken om man er satt i slik karantene.

Kommunen kan avlyse arrangementer

Oslo kommune besluttet torsdag at årets verdenscuprenn i Holmenkollen, både i hopp, langrenn og kombinert, skal gå uten tilskuere for å motvirke ytterligere spredning av koronaviruset.

Trolig vil den samme problemstillingen dukke opp ved andre arrangementer i tiden som kommer. Lie understreker at arrangører er pliktet å ta kontakt med kommunelegen for en vurdering om arrangementene kan gjennomføres.

Kommunen har også myndighet til å avlyse arrangementer, ifølge fagdirektøren, som syns alle smittevernstiltak som blir gjort på eget initiativ, er godt nytt.

