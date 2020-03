Elever ved fem skoler er smittet av koronaviruset

NTB Innenriks

En ungdomsskoleelev i Bærum har fått påvist koronasmitte, opplyser kommunen fredag. Elever på trinnet til vedkommende er bedt om å holde seg hjemme.

Foreløpig er det ikke aktuelt å stenge kommunens skoler.

Torsdag ble det kjent at en elev ved den private barneskolen Oslo International School på Bekkestua er smittet. Skolen holder stengt fredag.

Det antas at begge elevene er smittet av et familiemedlem, opplyser kommunen.

En smittet i Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er en elev ved en videregående skole i fylket smittet. Fylkeskommunen vil ikke si hvor eleven kommer fra eller hvilken skole vedkommende går på, ifølge Tønsbergs Blad.

– Vi følger retningslinjene vi får fra Folkehelseinstituttet og forholder oss til dem. Hovedprioriteten er å unngå risiko for spredning. Eleven er sammen med familien satt i karantene, sier kommunikasjonsleder Harald Haave.

Det er uklart om andre elever på trinnet er bedt om å holde seg hjemme.

To smittet i Stavanger

I Stavanger er en barneskoleelev og en elev ved en videregående skole smittet. Elever på samme trinn som de smittede er bedt om å holde seg hjemme og unngå kontakt med andre.

På spørsmål fra NTB om det har vært vurdert å holde de to Stavanger-skolene stengt fredag, opplyser kommunen at helsesjefen har fortløpende dialog med nasjonale myndigheter og følger anvisninger derfra. De viser videre til en pressekonferanse fredag morgen for mer informasjon.

Helsesjef Marit Anda i Stavanger skriver på kommunens hjemmeside at det foreløpig ikke er aktuelt å stenge skoler i kommunen.

– Vi utfører smittesporing ved den aktuelle skolen, slik vi gjør alle steder der smitte dukker opp. I et klasserom er mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter å regne som nærkontakt, skriver hun.

