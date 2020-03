NTB Innenriks

Dovrebanen er stengt mellom Ringebu og Lillehammer etter at tømmertoget sporet av ved Hove klokken 3 natt til fredag. Bane Nor anslår at ett spor gjenåpnes natt til mandag. Før det vil strekningen midlertidig åpnes for godstrafikk natt til søndag.

– To sporveksler og 6–7 kontaktledninger ser ut til å være ødelagt, sa pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor til NTB fredag morgen.

Svenske Hector Rail er operatør for tømmertoget som sporet av. Ingen av vognene veltet, ifølge Bane Nor.

