Venstres valgkomité i krevende innspurt om lederkabal

Valgkomiteen i Venstre skulle etter planen legge fram sin innstilling til ny partiledelse fredag, men fremleggelsen kan komme allerede torsdag kveld. Dette blir tidligst klokken 19, men det kan også hende komiteen ikke klarer å komme i havn i løpet av kvelden, opplyser Venstres kommunikasjonsavdeling til NTB.

Valgkomiteen, som ledes av Per A. Torbjørnsen, sitter torsdag samlet på Gardermoen.

Det er knyttet stor spenning til innstillingen, og til om en eller flere fra dagens ledertrio – partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik – blir vraket av valgkomiteen.

Kulturminister Abid Raja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og stortingsrepresentant Guri Melby er alle spilt inn som mulige nye navn i Venstre-ledelsen.

– Dyp indre krise

Lederstriden i partiet har fått en ny omdreining de siste dagene. Onsdag gikk Elvestuen, som ble vraket som klima- og miljøminister i januar, til et oppsiktsvekkende angrep på Grande, og torsdag ba flere partitopper i Venstres Oslo-lag, samt leder i Bergen Venstre, Trine Skei Grande om å trekke seg. Det samme gjør Unge Venstre, som ønsker seg Sveinung Rotevatn som ny partileder.

– Venstre er i en dyp indre krise. Vi tror at partiet har behov for fornyelse og nye profiler, sier Unge Venstres nestleder Ane Breivik til NTB.

Breivik er også leder i Bergen Venstre.

VG: Innstiller på Grande

Leder i Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke, sier til Dagbladet at han onsdag fortalte valgkomiteens leder at han mener det er riktig at partiet velger en ny partileder på landsmøtet.

– Jeg tror ikke hun kan klare å gjenreise den autoriteten, integriteten og tilliten du må ha for å være en god partileder for Venstre framover, sier han til avisa.

Ikke navngitte kilder sier til NRK at valgkomiteen to ganger det siste halvåret oppfordret Grande til å frivillig å kaste inn håndkleet.

Likevel regnes det nå som sannsynlig at valgkomiteen innstiller Grande som partileder. VG skriver torsdag at valgkomiteen går inn for å innstille Trine Skei Grande som fortsatt leder i partiet, ifølge opplysninger som er gitt til avisen.

Elvestuen kampklar

Nestleder Ola Elvestuen har signalisert at han tar opp kampen om plassen i ledelsen, selv om partileder Trine Skei Grande kastet ham ut av regjeringen i januar.

Elvestuen ble vraket som klima- og miljøminister da Frp gikk ut av regjeringen i januar. Inn i regjeringen kom både Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som begge er foreslått inn i partiledelsen.

Det har vært antatt at Grande tok Rotevatn og Raja inn i regjeringen i håp om å trygge sin egen posisjon som partileder.

Langvarig debatt

Bak lederdiskusjonen ligger dyp bekymring for den dårlige oppslutningen blant velgerne. Venstre har omtrent ikke vært over sperregrensen siden partiet gikk inn i regjeringen for over to år siden.

Det interne kravet om fornyelse har vokst i styrke, og mange Venstre-folk mener dagens ledelse har forspilt sin mulighet til å løfte partiet. Grande har ledet Venstre siden 2010, mens Elvestuen og hans nestlederkollega Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivende personkonflikter preget Venstre. Hardest gikk det for seg da Grande for åpen mikrofon og i andres påhør for halvannet år siden skjelte ut Raja, noe hun senere måtte beklage.

Venstre skal velge ny partiledelse på sitt landsmøte 17.–19. april.

