TV 2: Ordfører ber om at Cold Response-øvelsen blir avlyst

Som ombudsmann for innbyggerne i store deler av området for Cold Response, ber ordføreren om at den massive øvelsen med over 15.000 deltakere ikke holdes, ifølge kanalen.

Selve feltøvelsen, som er hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars, men aktivitet i forbindelse med øvelsen begynte allerede 2. mars. USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Norge deltar med styrker under øvelsen.

Onsdag ble det påvist koronasmitte hos en person tilhørende kavalerieskadronen ved Skjold leir i Troms. Leiren ble stengt torsdag kveld, og rundt 1.300 personer holdes i karantene i leiren.

