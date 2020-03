Ropstad advarer mot barns bruk av smarttelefon

NTB Innenriks

– Jeg mener at man bør holde igjen med å gi barna smarttelefon så lenge man klarer. Barna skal stort sett ringe eller sende meldinger, og da mener jeg at de gamle mobiltelefonene som vi hadde, vil fungere veldig bra, sier KrF-lederen til Dagen.

85 prosent av norske ni- og tiåringer har egen mobiltelefon, mens tallet er 97 prosent blant elleve- og tolvåringer, viser ferske tall fra Medietilsynets rapport «Barn og medier 2020».

I rapporten fremgår det at over 50 prosent av barn i niårsalderen, befinner seg på sosiale medier. Ropstad understreker at barn lett kan bli lurt i enkelte sosiale medier.

– Barn sender et uskyldig bilde til noen i sosiale medier, og det neste som skjer, er at de blir truet til å sende flere bilder med mer og mer nakenhet. Da er de fanget, og det har vi sett eksempler, sier Ropstad.

