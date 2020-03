NTB Innenriks

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS opplyser på sykehusets nettsider at dette er et godt råd for alle.

– Det finnes mange måter å hilse på som er både høflig og hyggelig. Et enkelt hei, et bukk eller et vink i stedet for et håndtrykk er et viktig bidrag i kampen mot koronasmitten, sier Myhren.

(©NTB)