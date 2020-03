Grandes regjeringsmanøver kan ha reddet ledervervet

NTB Innenriks

Valgkomiteen gir Trine Skei Grande fortsatt tillit som partileder, mens grasrotas krav om fornyelse møtes ved å løfte Sveinung Rotevatn og Abid Raja opp som nye nestledere.

Dermed vrakes dagens nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik. Det ble kjent på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Dette har vært en tøff prosess, fastslo komitéleder Per A. Thorbjørnsen.

Han sier han er svært lykkelig over at komiteen kom til en enstemmig avgjørelse.

Pekte på Grande etter statsrådsposter

Svært mange i partiet har også ønsket et skifte helt på toppen av partiet. At Raja og Rotevatn i januar begge pekte på Grande som partileder, og sa de hadde tillit til henne, ble svært viktig for komiteens avgjørelse, bekreftet Thorbjørnsen under pressekonferansen.

Det skjedde etter at de to ble hentet inn i regjeringen som henholdsvis ny kulturminister og ny klima- og miljøminister.

– Det var naturlig for oss å innkalle alle tre i kjølvannet av den prosessen til et tredje intervju for å få en avklaring på dette, og det var en helt nødvendig avklaring, for da sa både Sveinung og Abid at de pekte på Tine, uttalte Torbjørnsen under pressekonferansen.

Han ville ikke svare på spørsmål om de to ikke hadde pekt på Grande før de fikk statsrådsposter.

– Vil du si at det var taktisk lurt av Grande å vrake Ola Elvestuen og ta de to inn som statsråder for å sikre seg partiledervervet?

– Det har vært opp til Trine å bestemme hvem som skal ut og inn av regjeringen. Da de kom tilbake i januar og sa at de nå pekte på henne, så ble det noen faktiske realiteter som gjorde det noe enklere for oss, sier Thorbjørnsen til NTB.

– Men det har åpenbart vært smertefullt for Ola (Elvestuen, red.anm.), så det viser at selv ikke Venstre er noen søndagsskole, legger han til.

Elvestuen gikk onsdag ut med et oppsiktsvekkende angrep på Grande i TV 2 og uttalte at «Trine har først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre sin egen posisjon».

Valgkomiteen har etter vrakingen valgt å innstille Elvestuen på en direkteplass til landsstyret i partiet.

Avviser avtale

Trine Skei Grande avviser overfor NTB at hun følte det var nødvendig å ta Rotevatn og Raja inn i regjeringen for å sikre sitt eget lederverv.

– Nei, jeg opplever at det var min jobb å høre på de signalene som partiet har gitt, både om fornyelse og om at Sveinung og Abid er to kort som de har lyst til å spille på videre, sier Grande. Hun legger til at hun ikke vet hva de to har uttalt til valgkomiteen.

Verken Raja eller Rotevatn vil kommentere dette.

– Jeg kommenterer ikke hva mine samtaler med valgkomiteen er. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Raja til VG.

– Hva jeg sier i møte med valgkomiteen blir nok mellom meg og valgkomiteen, skriver Rotevatn i en SMS.

– Trine er rett person

Thorbjørnsen sier valgkomiteen ikke er i tvil om at Grande er den beste lederen til å ta Venstre videre, tross blytunge målinger over lang tid og omfattende interne krav om å skifte henne ut. Det siste døgnet har det kommet innstendige appeller både fra Oslo og Bergen Venstre, samt Unge Venstre om å bytte ut Grande.

– Trine har ledet partiet vårt over sperregrensen ved to valg, som den eneste partilederen vår i moderne historie. Vi er helt trygge på at Trine er den rette personen også i årene som kommer, sier Thorbjørnsen.

Han er overbevist om at innstillingen vil føre til at det blir ro i partiet igjen.

Venstres landsmøtedelegater skal ta endelig stilling til innstillingen på landsmøtet 17.–19. april. Torbjørnsen sier han ikke vil spekulere på om det kan komme benkeforslag mot de tre.