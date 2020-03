Færre rammes av influensa

NTB Innenriks

Det fremgår av Folkehelseinsituttets ukesrapport for uke 9.

1,5 prosent av dem som oppsøkte lege i forrige uke, ble diagnostisert med influensalignende sykdom. I forrige uke var 142 nordmenn innlagt på sykehus med influensa, sammenlignet med 179 innlagte uka før.

Til sammenligning er ingen av de 56 personene som er koronasmittet i Norge, blitt innlagt på sykehus.

– Årets influensautbrudd har til nå ikke vært spesielt kraftig. Eldre, voksne og de minste barna er i mindre grad rammet sammenlignet med tidligere sesonger, opplyser FHI.

FHI venter at det fremdeles vil sirkulere mye influensa i flere uker framover og påpeker at man fremdeles vil kunne ha effekt av å vaksinere seg. De opplyser også at de kommende ukene vil vise om utbruddstoppen er blitt nådd.

(©NTB)