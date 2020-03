Dramatisk redningsaksjon etter fall fra klippe i Bergen

NTB Innenriks

Mannen var i store smerter og lå vanskelig til etter å ha ned fra en klippen men varslet selv Vest politidistrikt klokka 4.43 natt til torsdag.

Det ble igangsatt en stor redningsaksjon for å få ham ut fra området, der han lå i sjøkanten. Litt før klokka 6 melder politi og brannvesen at brannbåten Sjøbrand har hentet mannen ut, fraktet ham ut av ulendt terreng til en kai, og at han derfra vil bli kjørt Haukeland universitetssjukehus i ambulanse. Han er hardt skadd.

Mannen er fremmedspråklig og kommuniserer på engelsk, og utover hvor han befant seg har ikke politiet klart å få så mye ut av ham, ettersom han har store smerter.

– Vi har ingen opplysninger om hvem han er, hvordan han havnet der eller hvor han har vært i forkant av ulykken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til NTB.

