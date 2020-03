Discovery og Telia i nye forhandlinger

NTB Innenriks

– Vi håper selvfølgelig på en rask løsning for våre kunder, og vi er i dialog med Discovery for å få det til, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, til E24.

– Det er dialog mellom partene, men det er vanskelig å spå et eventuelt utfall av disse, bekrefter Discoverys kommunikasjonsdirektør Espen Skoland.

Forhandlingene ble brutt tirsdag morgen. Discovery mente da at Telia-eide Get forlangte å betale mindre for innholdet enn resten av markedet. Telia har på sin side pekt på at stadig færre ser på amerikanske Discoverys kanaler og mente dette måtte gjenspeiles i en ny avtale.

Skoland sier til E24 at regjeringens nye lovforslag om å forby reklame for utenlandske bettingselskaper har komplisert forhandlingsbildet. Skulle loven bli vedtatt er det distributørene, i denne sammenhengen Get, som vil stå ansvarlige.

Kanalene som nå er blitt borte for Get-kundene, er foruten Discovery-kanalene, TVNorge, MAX, Fem, Vox og Eurosport.

