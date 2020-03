Britisk feministforsker tildeles Holbergprisen

NTB Innenriks

Holbergprisen på 6 millioner kroner deles ut under en seremoni ved Universitet i Bergen 4. juni på vegne av regjeringen.

Juryen kaller Pollock vår tids fremste feministiske kunsthistoriker. Blant hennes mest kjente bøker er «Old Mistresses: Women, Art and Ideology», som hun ga ut sammen med Roszika Parker i 1981.

Boken regnes som en klassiker innen feministisk kunsthistorie, ifølge juryen.

– Hennes nyskapende tilnærming til kunsthistorie og kulturstudier har endret både forskningspraksis og kuratering ved museer og gallerier, heter det.

Pollock, som i dag er professor i kunsthistorie ved University of Leeds i Storbritannia, kalles en ledestjerne for generasjoner av kunst- og kulturhistorikere. Hun har publisert over 25 bøker og minst 200 artikler og essays i løpet av karrieren.

– I min forskning analyserer jeg hvordan klasse, rase, kjønn og seksualitet påvirker kulturuttrykk i mediene, film, kunst, litteratur og akademisk tekning på en skadelig måte, og jeg yter motstand mot dette, sier Pollock.

Den danske teologen Fredrik Poulsen har vunnet Nils Klim-prisen på 500.000 kroner. Han får prisen for sitt bidrag til forskning på Det gamle testamente.

(©NTB)