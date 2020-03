30 nye personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet

NTB Innenriks

Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

Fremdeles kan alle tilfellene knyttes til utbrudd i utlandet, de fleste til utbruddet i Nord-Italia, mens to er knyttet til Iran, ett til Hongkong og ett til Kina. Helsemyndighetene forbereder seg imidlertid på at smittespredningen kan gå over i en ny fase, hvor de ikke klarer å knytte alle smittede til kjente utbruddsområder.

– Smittevernrådene er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Nye steder

Det er Vestland fylke som ifølge Folkehelseinstituttets oversikt har flest smittetilfeller, med 22, etterfulgt av Viken med 21 og Oslo med 18.

I løpet av torsdag har det kommet meldinger om at personer som er bosatt på steder hvor det tidligere ikke har blitt påvist smitte, har fått påvist viruset. Dette gjelder blant annet i Fredrikstad og Sandnes.

Forsvaret har også bekreftet at en person tilhørende kavalerieskadronen ved Skjold leir i Troms er smittet av koronaviruset. Som følge av smittetilfellet planlegger Forsvaret å stenge ned leiren, opplyser kommunikasjonssjef Per Espen Strande i Hæren til TV 2.

Avlyste turer og arrangementer

Tidligere på dagen avgjorde Stortingets presidentskap at alle komitéreiser utenlands avlyses, og Norwegian meldte om kansellerte flygninger mellom Europa og USA.

I Bergen er årlige utenlandsferier for personer med funksjonsnedsettelser avlyst, og torsdag kveld avgjorde også Oslo kommune at arrangementene i Holmenkollen til helgen blir stengt for publikum.

En rekke offentlige etater har også skjerpet tiltakene sine for å hindre virussmitte. 50 ansatte i politiet satt torsdag ettermiddag i hjemmekarantene. Ved Oslo universitetssykehus oppfordres de ansatte til å unngå klemming og håndhilsing, mens ved Sykehuset Sørlandet utsettes operasjoner på grunn av knapphet på åndedrettsmasker.