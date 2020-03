To menn dømt for å ha kidnappet 14-åring i Drammen

NTB Innenriks

Mannen (31) som er dømt til seks år og fire måneders fengsel, er dømt for ved flere anledninger å ha tatt seg inn i parkerte biler og truet og forsøkt å rane bileieren. Han er også dømt for to tilfeller av bortføring, blant annet av en 14-åring i Drammen i august 2019.

Mannen er også dømt til å betale oppreisning til 14-åringen og til en kvinne som han truet til å ta ut penger fra en minibank i Lierbyen.

Mannen (32) som er dømt til tre års fengsel, er blant annet dømt for frihetsberøvelse og medvirkning til forsøk på to grove ran i tilknytning til kidnappingen av 14-åringen.

Det var tirsdag 13. august at de to ranet til seg en bil i Drammen som den 14 år gamle gutten satt i, ifølge dommen. Etter fem timer ble bilen stanset av politiet på Tranby i Lier. Før de ble stanset av politiet hadde mennene truet 14-åringen gjentatte ganger med våpen og kjørt fort og aggressivt.

Begge mennene erkjente seg skyldige etter hele tiltalebeslutningen, som også inneholdt en rekke punkter om ulovlig våpenbesittelse og narkotikabesittelse.

