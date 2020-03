NTB Innenriks

– Vi må se 2-tallet, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Han viser til at teknisk beregningsutvalg (TBU) har spådd en lønnsvekst på 2,9 prosent for Norges handelspartnere i år.

NHO går nå inn i lønnsoppgjøret med et krav om at rammen i Norge må ligge under dette nivået.

