Testresultatet kom onsdag ettermiddag, ifølge avisa.

Ytterligere to personer skal testes for koronavirus torsdag. De to er i samme familie og var i det samme reisefølget som personen som har avlagt positiv prøve.

Personen i Klepp er det 49. registrerte virustilfellet i Norge, og den 16. som er meldt smittet onsdag. Klokka 18 legger Folkehelseinstituttet fram nye tall for hele landet.

