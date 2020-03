Fraværsgrensen i videregående skole endres midlertidig på grunn av koronaviruset

NTB Innenriks

Årsaken er at håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest.

Endringen kommer etter oppfordring fra Helsedirektoratet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

– Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier Grande.

Varer til 1. august

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Endringene varer til 1. august 2020, dersom det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurdering av situasjonen som gjør at de bør forlenges eller forkortes.

Dermed kan elever som har fravær av helsegrunner, bruke egenmelding om de er over 18 år, eller få en bekreftelse fra sine foreldre om de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemålet.

Oppfordrer skoler til å planlegge

Grande sier at hun forventer at elevene forvalter friheten på en god måte, og understreker at elever som er syke, bør være hjemme.

– Jeg oppfordrer alle til å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. Skolene bør også planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det, sier hun.

SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, ba tidligere denne uka Skei Grande om å gjøre en slik endring i fraværsgrensa.