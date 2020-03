32-åring fikk bruddskader etter åtte meter fall fra tak i Bergen

NTB Innenriks

Politiet i Vest fikk melding om hendelsen klokka 3 natt til onsdag. 32-åringen ble funnet av en annen festdeltaker.

Onsdag morgen melder Bergensavisen at mannen ikke er livstruende skadd, men har en del bruddskader.

– Dette kunne nok fått et verre utfall, han er heldig som overlevde, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Dahl-Michelsen sier til NTB at det var en fest i en leilighet i fjerde etasje i bygningen. Mannen åpnet et vindu og tok seg opp på taket, men ramlet og falt åtte meter ned på asfalten under.

– Han var bevisst da ambulansen kom, sier operasjonslederen.

