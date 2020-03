Mann dømt for til fire års fengsel for drapsforsøk mot sin bestemor

NTB Innenriks

Mannen ble i tingretten dømt til fem år og seks måneders fengsel, men anket dommen.

Han har erkjent volden, men har forklart at han trodde han handlet i nødverge for å forhindre et angrep mot seg selv og bestemoren.

Angrepet skjedde i januar 2018, da mannen var 19 år. Han overnattet hos bestemoren og har forklart at han våknet og trodde hun var en inntrenger.

Brutal vold

Lagmannsretten tror på forklaringen om nødverge, men mener at han gikk lenger enn det som var nødvendig for å avverge et angrep.

Det er sannsynlig at kvinnen ville ha omkommet dersom hun ikke fikk behandling, mener retten, som slår fast at det dreier seg om et drapsforsøk.

– Voldsutøvelsen var omfattende og svært brutal. Den omfattet blant annet et kraftig kvelertak om halsen på fornærmede, noe som åpenbart kunne være dødelig, heter det.

21-åringen er vurdert av sakkyndige, som har kommet til at han hadde en abstinenstilstand som følge av å tidligere ha tatt ulike medikamenter og rusmidler, men at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Nært forhold

Lagmannsretten mener at han må få mildere straff enn det tingretten kom til.

Det ble lagt vekt på at mannen trodde han handlet i nødverge, og at han hadde en bevissthetsforstyrrelse på gjerningstidspunktet på grunn av abstinenser – i tillegg til belastningen ved at han må leve med at han dømmes for drapsforsøk på sin bestemor, som han har et nært forhold til.

