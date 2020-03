Frp fremmer ti forslag i Stortinget – vil unngå ny asyl- og flyktningstrøm

NTB Innenriks

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

Frp vil blant annet at Utlendingsdirektoratet skal instrueres til ikke å realitetsbehandle asylsøknader for personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller i et annet land der de ikke var forfulgt.

Av de ti forslagene har Frp og Høyre tidligere foreslått ni av dem sammen. Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, er åpen for å gå inn for Frps forslag.

