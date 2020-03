33 personer bekreftet smittet med koronaviruset i Norge – ingen alvorlig syke

NTB Innenriks

Ingen av de smittede er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Av de åtte nye tilfellene er tre fra Viken, én fra Troms og Finnmark, tre fra Vestland og én fra Agder. Sju av disse har tilknytning til utbruddet i Nord-Italia og ett av tilfellene er knyttet til utbruddet ved Ullevål.

De smittede er i hjemmeisolasjon og følges opp av den kommunale helsetjenesten.

280 ansatte i karantene

Det er ingen nye smittetilfeller blant ansatte ved Oslo universitetssykehus, men totalt 280 ansatte er i karantene.

– Alle skjønner at det begynner å bli et betydelig antall av viktig personell for oss som nå er i karantene, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Av alle som er i karantene, er 130 fra den virusrammede øyeavdelingen. I tillegg til 280 ansatte er 27 studenter som har hatt utdanning ved øyeavdelingen, satt i karantene.

Seks ansatte var tirsdag ettermiddag bekreftet smittet, alle ved øyeavdelingen. Mest sannsynlig vil det øke noe, men ikke så bratt som vi har sett den siste tiden, ifølge Bjørnbeth.

– Det dummeste jeg kan si her jeg står, er at vi har kontroll på smittesituasjonen. Vi må ta dette fra dag til dag, sier han.

Pasienter i karantene

Også rundt 80 pasienter som har vært innlagt på øyeavdelingen, må være i karantene. Sykehuset tar fortløpende kontakt med disse pasientene. De 80 pasientene varierer i alder, og det er både barn og eldre blant dem.

Øyeavdelingen har denne uken avlyst all behandling av pasienter, bortsett fra øyeblikkelig hjelp og noe annen aktivitet, for å minske smittefaren.

Bjørnbeth opplyste at driften ved andre avdelinger går som normalt.

– Det er altså ikke sånn at vi har redusert driften noen andre steder. Dette gjelder øyeavdelingen, sier sykehusdirektøren.

Alle som kommer til sykehuset, blir nå oppfordret til å informere om hvorvidt de har vært på reise i smitteområder.