Valgkomiteen i Trøndelag Ap håper på enstemmig innstilling

NTB Innenriks

Det er valgkomiteens leder Arild Grande som på Facebook mandag kveld opplyser at komiteen har intervjuet de fleste aktuelle kandidatene til nytt fylkesstyre.

– Valgkomiteen har så vidt begynt å se på kabal, men fortsatt gjenstår flere samtaler og sonderinger. Valgkomiteen har ambisjon om å legge fram en enstemmig innstilling mandag 16. mars på et lag som samler fylkespartiet og som kan bygge det nye Trøndelag Arbeiderparti, skriver Grande.

Til Trønder-Avisa sier Grande at han håper innstillingen de ender opp med å fremme, får flertall på årsmøtet.

– Jeg sier det ikke for å legge press på årsmøtet, men bakgrunnen for at vi satser på en enstemmig innstilling, er at vi ønsker å fokusere på at innstillingen skal få gjennomslag. For hvis vi ikke lykkes med det, så vil det bli et årsmøte som handler om personfokus, i stedet for politikk. Det tror jeg ingen ønsker, sier Grande til avisen.

Trønder-Avisa erfarer at Trond Giske var blant kandidatene som skulle intervjues mandag. Årsmøtet i Trøndelag Ap, der nytt fylkesstyre og leder skal velges, holdes fra 20. til 22. mars.

(©NTB)