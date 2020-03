Statsbygg setter opp byggegjerde rundt Y-blokka

NTB Innenriks

Først vil det være et midlertidig nettinggjerde, som skal sikre anleggsområdet. Senere vil det erstattes av et permanent fire meter høyt tregjerde, opplyser Statsbygg.

Blokkas to kunstverk, «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, skal tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet. Kunstverkene skal skjæres ut, før de så blir tatt ned og sikret før bygget blir revet.

Onsdag i forrige uke ga kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) klarsignal om å starte rivingen av blokka.

Rivingen har blitt møtt med motstand fra folk som ønsker å bevare det 50 år gamle bygget. Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka har tidligere varslet at de går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen.

Riksantikvaren, som også har vært kritisk til rivingen, har tidligere uttalt at «ettertiden kommer til å dømme oss», skriver NRK.

(©NTB)