Konsernsjefen i Felleskjøpet går av med umiddelbar virkning

– John Arne Ulvan har vært konsernsjef i ni år. Han har lyst til å gå videre, mens styret ønsker fornyelse, og derfor går han nå av som konsernsjef, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri til NTB.

Søndag ble styret i konsernet og Ulvan enige om at han skal gå av med umiddelbar virkning, men han vil vil stå til styrets disposisjon en tid fremover. Inntil ny konsernsjef er på plass vil visekonsernsjef Terje Johansen fungere i stillingen.

Skuterud understreker at det ikke er noe dramatikk i at han går av umiddelbart.

– Det er helt vanlig at konsernsjefer fratrer med umiddelbar virkning etter at det er avgjort ar de går av, sier hun.

– Ulvan har gjort en god jobb som konsernsjef, og etterlater seg et konsern som står godt. I hans tid har Felleskjøpet Agri utviklet seg mye på omsetning og lønnsomhet, og vi har mye å takke ham for, sier styrelederen.

I en pressemelding fra Felleskjøpet Agri fremhever også Ulvan de økonomiske resultatene konsernet har oppnådd under hans ledelse.

– I 2019 leverer vi som konsern sterk drift i et svært krevende marked, og det er lagt gode planer for fremtiden som jeg er trygg på at organisasjonen vil levere på. Jeg opplever derfor at dette er riktig tidspunkt for meg å overlevere stafettpinnen til en ny leder på, sier Ulvan.

