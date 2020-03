Hard tone mellom Discovery og Telia – siste frist mandag

NTB Innenriks

Telia-eide Get leverer kanaler fra Discovery til én million nordmenn, og partene forhandler om en ny avtale. Mens Discovery nylig landet langsiktige distribusjonsavtaler med Telenor, Canal Digital og Viasat, sitter det lenger inn å få på plass en avtale med Telia og Get, og søndag ble tonen mellom partene enda krassere, ifølge Kampanje.com.

– Det er et faktum at færre og færre ser på amerikanske Discovery sine kanaler. Dette må selvsagt gjenspeiles i en ny avtale, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia søndag kveld.

TVNorge kan bli borte

Han skal ha vært provosert av at Discovery tidligere søndag informerte TV-seere på følgende vis: «Hvis du er kunde hos Get, risikerer du å miste denne kanalen fra 3. mars. Kontakt Get for nærmere informasjon. Du kan strømme denne kanalen og alt innhold fra Discovery Networks på Dplay.»

Discovery-kanalene som kan bli borte for Get-kundene fra tirsdag er blant annet TVNorge, MAX, Fem, Vox og Eurosport-kanalene.

Bare en kroneis i året

Partene virker som de har ulike syn på kravet som er framsatt. Nordisk kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery sier at det kun er snakk om «å få en fair pris» for det de leverer, og en at økningen per kunde tilsvarer «en kroneis eller to i året».

Lunde i Telia ser ingen grunn til å gi Discovery mer, når kundene bruker mindre tid på dem enn før.

– Våre kunder velger rett og slett å bruke mer tid på alle de andre alternativene og kanalene vi tilbyr på bekostning av Discovery. Da sier det seg selv at det blir useriøst av Discovery å kreve flere titalls millioner i økning i forhold til dagens avtale, sier han.

