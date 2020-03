Belgier dømt til ett års fengsel for narkotikasmugling

NTB Innenriks

Den 78 år gamle mannen ble først dømt til tre år og seks måneder i Øvre Romerike tingrett i november, skriver Romerikes Blad.

Da han ble stanset i tollen på Oslo lufthavn i februar i fjor, fant tollerne to pakker med kokain i et skjult rom i kofferten hans. De to pakkene veide til sammen 1,396 kilo.

78-åringen, som anket dommen, hevdet at han ble lurt til å smugle kokain, og sa at han trodde han skulle til Norge for å hente svarte penger.

Lagmannsretten mener det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at mannen var klar over at han smuglet kokain, og 78-åringen ble nå altså dømt til ett års fengsel for uaktsom grov narkotikaforbrytelse.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i februar i fjor, og dermed er dommen allerede ferdig sonet.

(©NTB)