Amcarutstilling likevel til Frognerparken

NTB Innenriks

Kommunen åpner for å stille ut 25 biler på anviste grusveier og eventuelt andre på en parkeringsplass i utkanten av parken.

– Amerikanske biler er et kulturelt innslag og et av de sterkeste kultursymbolene for USA, sier Bruce Allen i American Coordinating Council of Norway i en pressemelding fra Bymiljøetaten. Han er glad for at tradisjonen holdes ved like uten at den skader parken.

Oslo kommune sa først nei til den tradisjonelle utstillingen, og begrunnet avslaget med at slitasjen på parken måtte begrenses.

(©NTB)