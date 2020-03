NTB Innenriks

Det melder Bergensavisen søndag.

Lørdag ble det kjent at fire nye personer i Bergen har testet positivt på koronaviruset. Personene som nå må i karantene, er personer som har hatt kontakt med disse. Etatsdirektør for helsetjenester Brita Øygard opplyser at det dreier seg om fem til ti personer per smittet.

De fire nye som er smittet, er også i hjemmekarantene, og ingen av dem er alvorlig syke.

I Norge er det til nå bekreftet at 17 personer har fått påvist covid-19-viruset.

