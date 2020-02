15 personer koronasmittet i Norge – ingen alvorlig syke

NTB Innenriks

Sju personer hadde fått positive tester fredag, og ytterligere åtte mennesker testet positivt dagen etter, opplyste Folkehelseinstituttet lørdag kveld.

Fire nye tilfeller er påvist i Bergen, og tre av de 15 tilfellene er ansatte ved Oslo universitetssykehus.

– Alle de positive er i hjemmeisolasjon. Ingen av dem er alvorlig syke eller sykehusinnlagt, sier overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Det er smitte fra nordmann til nordmann, men alle de 15 tilfellene har kjent smittevei. Alle har en relasjon til utbruddsområder. Det er ikke slik at det er noen tilfeldig smitte i Norge, konstaterer han.

Viruset har spredd seg til nesten 60 land, smittet over 85.000 og kostet 2.900 mennesker livet. Utbruddet har rystet verdensøkonomien og ført til et kraftig børsfall mange steder. I tillegg til Kina er Sør-Korea, Japan, Italia og Iran hardt rammet.

OUS ber om hjelp

Ved Oslo universitetssykehus får viruset store konsekvenser ettersom tre ansatte ved øyeavdelingen er smittet. Sykehuset ber nå Helse vest om hjelp for å sikre behandling av øyepasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

– Vi vet med sikkerhet allerede nå at aktiviteten til uken kommer til å være ned på 50–60 prosent av normal drift, sier leder Kim A. Tønseth ved klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, som omfatter øyeavdelingen.

– Pasienter som kommer inn som øyeblikkelig hjelp eller trenger behandling i løpet av en uke eller to, må vi finne et annet tilbud til, sier han.

Tønseth bekrefter at Haukeland universitetssjukehus i Bergen har fått på plass et støtteapparat for å sikre et tilbud til pasienter som trenger hjelp raskt.

– Uheldig

Samtidig erkjenner Oslo universitetssykehus at én av de tre ansatte som er koronasmittet, fikk beskjed om at det ikke var nødvendig å teste seg da vedkommende tirsdag tok kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt.

– Da ble det gjort en vurdering av at symptomene ikke ga mistanke om smitte som gjorde at man skulle teste seg, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved sykehuset.

– I ettertid er det lett å se at det var en uheldig avgjørelse, men det kan vi ikke gjøre noe med nå, sier hun.

Myhren legger til at den første smittede ikke kjente til at vedkommende hadde vært i nærkontakt med noen som var smittet.

Et titalls ansatte ved avdelingen testes nå for viruset, og pasienter fra forrige uke bes holde seg hjemme. Øyeavdelingen vaskes nå ned i håp om å begrense smitten til det ene bygget på sykehuset.

Presiserte råd

Fem av de smittede i Norge, er fra Bergen.

– De er isolert i hjemmene sine. Ingen er alvorlig syke, sier Brita Øygard i kommunens etat for helsetjenester.

Kommunen jobber nå med å få kontroll over alle personene de smittede har hatt kontakt med.

FHI presiserte lørdag sine råd for helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte.

– Ansatte skal som alltid ikke gå på jobb når de er syke og følge basale smittevernrutiner for å beskytte pasientene sine mot smitte, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI.

Han ber ansatte ta kontakt med arbeidsstedets smittevernansvarlige etter hjemkomst fra et utbruddsområde, slik at den ansatte kan få personlig veiledning.

– Ansatte må være særlig årvåkne på feber, hoste og andre luftveissymptomer, sier Bukholm.