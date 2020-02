Virus gir rekordhandel av dagligvarer på nett

NTB Innenriks

Kolonial.no vurderer nå å leie inn eksterne budselskaper for å møte etterspørselen, skriver E24.

– En slik kapasitetsutfordring har vi aldri hatt tidligere, forteller daglig leder Karl Munthe-Kaas til nettstedet.

Fredag formiddag forbereder de seg på å levere varer både en og to dager senere enn normalt. Handlekurvene har også vært større enn vanlig. Kundene har blant annet bestilt 20 ganger mer flaskevann enn vanlig og også langt mer tørrvarer og bokser, opplyser Kolonial.no.

Meny.no, Norges nest største dagligvareaktør på nett, har foreløpig ikke merket noen endringer, men venter at pågangen vil øke de neste ukene.

I Kina har dagligvareaktørene ifølge CNBC sett en firedobling i antall bestillinger, skriver E24. Her har en av de største leveringstjenestene for netthandel lansert minikjøretøy med kontaktløs betaling for å minimere menneskelig kontakt.

Kolonial sier til E24 at deres sjåfører har lite direkte kontakt med kundene, men at de vil innføre strengere retningslinjer for å minimere smittefare.

